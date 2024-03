Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zum 01. März eines Jahres muss für E-Scooter der Versicherungsschutz erneuert werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Fahrt ohne gültigen Versicherungsschutz ein Strafverfahren nach sich zieht. Die Pflicht besteht ebenfalls für Roller, Mofas und Mopeds sowie für einige Zweiräder mit Elektroantrieb. Das aktuelle Versicherungskennzeichen hat die Farbe Blau.

Am Samstagabend, in der Zeit von etwa 21 Uhr bis 24 Uhr, kam es im Auricher Ortsteil Walle zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Brookstraße einen weißen PKW am Fahrbahnrand. Der Unfall ereignete sich vor der Hausnummer 5A. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er ein motorisiertes Zweirad, welches durch den Unfall vermutlich ebenfalls deutlichen Schaden genommen hat. Im Weiteren dürfte sich auch der Fahrer bei dem Unfall verletzt haben. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941 606215.

