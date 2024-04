Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizeibeamter und Pfleger verletzt

Baden-Baden (ots)

Bei der Aufnahme in eine Fachklinik hat ein 35 Jahre alter Mann am Samstagabend mit heftigen Gewaltausbrüchen hinzugezogenen Polizeibeamte aber auch einen Pfleger verletzt. Ein Polizist sowie der Pfleger konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Durch die massive Gegenwehr in Form von Faustschlägen und Fußtritte war ein gemeinschaftlicher Kraftakt erforderlich, um den 35-Jährigen kurz vor 23 Uhr letztlich zu überwältigen. Es wurden Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell