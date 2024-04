Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Festnahme nach Kupferdiebstahl

Durbach (ots)

Am Mittwochmittag vergangener Woche konnte eine Anwohnerin der Straße "Durbach Tal" beobachten, wie drei Männer Kupfer aus einer Dachsanierung , welches in einem Vorgarten zwischengelagert wurde, in einen weißen Transporter luden. Als die Frau die Männer auf ihr Treiben ansprach, fuhren diese eiligst davon. Nachdem die Frau die Polizei alarmierte, konnte im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug mit drei männlichen Personen, durch eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei, in Kehl an einer Tankstelle festgestellt und kontrolliert werden. Das entsprechende Diebesgut befand sich noch im Transporter. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtungen zum Polizeirevier nach Offenburg verbracht. Gegen die drei aus Rumänien stammenden 25-, 30- und 47-jährigen Männer, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg, ein sogenanntes "beschleunigtes Verfahren" eingeleitet. Sie mussten sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Offenburg verantworten und wurden jeweils zu einer Geldstrafe von 500,- Euro verurteilt. Außerdem müssen sie für die Kosten des Verfahrens aufkommen.

/vo

