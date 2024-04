Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim/Ettenheimweiler - Brand eines Lagerschuppens

Ettenheim (ots)

Ettenheim/Ettenheimweiler - Brand eines Lagerschuppens

Am Samstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand im Stabhaltergässle in Ettenheimweiler. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand in einem Lagerschuppen, angebaut an ein Wohnhaus aus. Dies hatte zur Folge, dass das Feuer von dem Lagerschuppen auf das Dach des Wohngebäudes übergriff. Die Feuerwehr Ettenheim und die Ortsteilwehr führten die Löscharbeiten aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Der Brandort wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell