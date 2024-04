Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach (Schwarzwaldbahn) - Frotnalzusammenstoß

Gutach (ots)

Am Samstagmittag, kurz vor 14 Uhr, kam es auf Gemarkung Gutach, der Kirnbacher Straße (K 5360), zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Der 65-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw Peugeot von Gutach-Turm in Richtung Kirnbach. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er unvermittelt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Kombi frontal zusammenstieß. Ein dem Ford nachfolgender Pkw Mercedes wich dem Unfallgeschehen aus, streifte aber noch den Ford. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Insassen des Ford wurden mit Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 36.000 EUR. Eingesetzt waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehr Wolfach und zwei Streifen des Polizeireviers Haslach. Der Unfallaufnahmedienst des Verkehrsdienstes Offenburg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die Straße ist aktuell noch gesperrt, die Bergungsarbeiten sind im Gange.

/AHim

