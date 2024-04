POL-OG: Rheinau - Motorradunfall

Hausach (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Mercedes-Fahrerin und einem Fahrzeug der Müllabfuhr. Gegen 7:25 Uhr fuhr die 61-Jährige im stockenden Verkehr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnhof hinter dem Lastwagen her. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Müllwagens an einer roten Ampelanlage anhalten. Die Mercedes-Lenkerin wollte offenbar an dem haltenden Fahrzeug vorbeifahren. ...

