POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Mercedes-Fahrerin und einem Fahrzeug der Müllabfuhr. Gegen 7:25 Uhr fuhr die 61-Jährige im stockenden Verkehr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnhof hinter dem Lastwagen her. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Müllwagens an einer roten Ampelanlage anhalten. Die Mercedes-Lenkerin wollte offenbar an dem haltenden Fahrzeug vorbeifahren. Beim Erkennen der roten Lichtzeichenanlage soll sie bei dem Überholvorgang auf der Gegenfahrspur zum Stehen gekommen sein. Nachdem die Ampelanlage wieder auf grün umgeschaltet hatte, sollen beide Verkehrsteilnehmer angefahren sein, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen des Unfallhergangs sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/ph

