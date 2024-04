Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Auflieger umgekippt

Wolfach (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr war ein Traktor-Fahrer, der einen Auflieger mit einem leeren Überseecontainer beladen hatte, auf der Siechenwaldstraße unterwegs. Aufgrund des hohen Gewichtes des Aufliegers und der enormen Steigung reichte offenbar die Zugkraft des Traktors nicht aus, weshalb das Gespann langsam rückwärts rollte. Der Auflieger stieß gegen eine Garage und kippte zur Seite, wobei die Deichsel zum Zugfahrzeug brach. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der Garagenmauer und einer Hecke zu kümmern. Die Straße musste bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Aufgrund des am Unfallort befindlichen Kennzeichens konnte der 66-Jährige von einer Polizeistreife an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell