Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Leichtverletzte nach Streitigkeien

Kehl (ots)

Zu Streitigkeiten mehrerer Personen kam es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, in der Maurice-Ravel-Straße. Aufgrund nicht näher bekannter Ursache schlugen sich mindestens drei Heranwachsende gegenseitig und verletzten sich hierbei leicht. Im Anschluss begaben sich die Beteiligten und eine Vielzahl weiterer Personen zum Polizeirevier in Kehl. Vor und im Dienstgebäude kam es zu verbalen Anfeindungen untereinander. Die Personen mussten durch Einsatzkräfte des Polizeireviers räumlich getrennt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die "Streithähne" wieder entlassen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

