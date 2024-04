Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl -Festnahme auf der "Passserelle"-Brücke

Kehl (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, bemerkte ein Zeuge in der Hildebrandstraße eine männliche Person auf seinem Grundstück. Weil der Verdacht eines Einbruchs nahe lag, rief er die Polizei. Als die verdächtige Person kurze Zeit später in Richtung Rheinufer lief, fahndete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl im Bereich der "Passserelle-Brücke". Ein dort herannahender Radfahrer, auf den die vom Zeugen übermittelte Personenbeschreibung passte, wollte beim Erblicken der Beamten zu Fuß über die Brücke nach Frankreich flüchten. Noch vor der Grenze nach Frankreich konnte er von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen werden. Auf dem Polizeirevier wurde festgestellt, dass der 17-jährige Algerier Einbruchswerkzeug mit sich führte und gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Beamten der Bundespolizei, zur Bearbeitung des Haftbefehles, übergeben.

/vo

