Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt

Appenweier (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich gegen 12:30 Uhr an der Einmündung des Abfahrtsastes der B28 zur B3 ein Unfall, bei dem die beiden Beteiligten leichte Verletzungen davontrugen. Eine 36-jährige Seat-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen auf die B3 die Vorfahrt eines dort herannahenden 25-jährigen Audi-Lenkers. Im Einmündungsbereich kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

