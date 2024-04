POL-OG: Hügelsheim - Brand in der Küche

Lahr (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer VW-Lenkerin und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 52-Jährige Autofahrerin beim Einfahren von der Straße "Obermatten" in die Vogesenstraße die Vorfahrt eines 45 Jahre alten Fahrradfahrers. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt und zur Behandlung seiner Blessuren in ein ...

