Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L75 - Zusammenstoß mit einem Wildschwein

Rheinau (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf der L75 von Rheinau kommend in Richtung Memprechtshofen. Hierbei soll der Pkw mit einem Wildschwein kollidiert sein, welches die Fahrbahn kreuzte. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug. Der 23-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Audi dürfte Totalschaden entstanden sein. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Unfallort.

