POL-KN: (Tuttlingen) Baucontainer aufgebrochen und Innenraum verwüstet - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 16.00 Uhr, in der Dr.-Kurt-Steim-Straße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten schwarzen Ford Fiesta an der linken Seite. Das Auto stand am rechten Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 7. Der Verursacher flüchtete unter Zurücklassung ...

mehr