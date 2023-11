Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn/ Lkr. Rottweil) Versuchter Diebstahl aus verschlossenen Garagen (21./22.11.2023)

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, aus in der Kirchstraße verschlossenen Garagen Wertsachen zu stehlen. Der Dieb beschädigte dabei auf nicht bekannte Art und Weise die zu den Garagen zugehörigen elektrischen Zahlenschlösser und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an. In die Innenräume gelangte der Unbekannt jedoch nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

