Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, A5 - Brummi-Lenker mit 2,5 Promille an Fahrt gehindert

Friesenheim (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben am Mittwochmorgen nach einem Hinweis die Fahrt eines stark betrunkenen Lastwagenfahrers verhindern können. Der Brummi-Lenker setzte sich gegen 10 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Schutter" hinter das Steuer seines Gefährts und konnte rechtzeitig von den herbeigerufenen Polizisten aufgehalten werden. Rund 2,5 Promille wirkten sich deutlich auf das Kontrollverhalten des 55-Jährigen aus. Trotz zwanzigminütiger Suche war er nicht fähig, seine Fahrzeug- und Ausweispapiere vorzulegen. Die Dokumente konnten dann von den Beamten in einem Rucksack im Lastwagen vorgefunden werden. Die Fahrzeugschlüssel blieben zunächst in behördlicher Verwahrung.

