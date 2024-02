POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warendorf (ots) - Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch am Donnerstag (01.02.2024) in Beckum erbeutet. Die Täter verschafften sich zwischen 14.00 Uhr und 21.50 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu dem Gebäude am Rosenbaumweg, stahlen Schmuck und Bargeld und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

