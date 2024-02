Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Raub auf Supermarkt

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstag, 03.02.2024, gegen 21.05 Uhr, unmittelbar zu Ladenschluss einen Verbrauchermarkt in Oelde an der Warendorfer Straße.

Er ging zur Kasse, bedrohte dort den Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse öffnete, schlug ihm der Täter gegen den Hinterkopf, griff in die Kasse und entwendete Bargeld. Das Geld verstaute er in einen mitgebrachten Beutel und flüchtete aus dem Markt. Zur Höhe der Beute können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Auf seiner Flucht aus dem Markt prallte er noch gegen eine Glastür und verletzte sich möglicherweise dabei. Vor dem Markt stieg er auf ein Fahrrad und setzte seine Flucht in Richtung eines westlich angrenzenden Wohngebietes fort.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden.

- zwischen 25 und 35 Jahre alt - tiefe Stimme - akzentfreies Deutsch - schwarze Trainingshose - schwarze Jacke - weiße Schuhe - beutelähnlicher Rucksack mit Kordeln als Trageriemen - graue Sturmhaube mit dünnen Sehschlitzen ohne Mundöffnung - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - dünne Statur

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522-915-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell