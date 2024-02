Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Handy geraubt

Warendorf (ots)

Ein 16-Jähriger aus Beckum ging am Freitag, 02.02.2024, gegen 21.30 Uhr, auf der Straße Am Kollenbach in Beckum als er unvermittelt von zwei bislang unbekannten, männlichen Personen angeschrien und von einem der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und getreten wurde.

Im Verlauf der Auseinandersetzung forderte der Mann den 16-Jährigen auf, ihm das Handy auszuhändigen, welches er anschließend wegwarf. Da der 16-Jährige sein Handy wieder an sich nehmen konnte, entriss es ihm der Täter aus der Hand und flüchtete mit der Beute und dem anderen Mann zu Fuß in Richtung der Zementstraße.

Eine polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Der 16-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Täter wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Er hatte Tattoos am Arm und am Auge und trug drei Ringe an der rechten Hand. Die zweite Person kann nicht beschreiben werden.

Wer hat die Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-911-0 oder E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell