Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Enkeltrick: Unbekannter Täter nimmt Wertsachen von Kasseler Seniorin in Bühlstraße in Empfang; Hinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof: Mit dem sogenannten Enkeltrick und äußerst geschickter Gesprächsführung am Telefon haben Betrüger am gestrigen Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, eine betagte Kasseler Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Frau hatte nach einem Anruf in dem Glauben, ihrem Sohn beim Begleichen einer dringenden Krankenhausrechnung zu helfen, die Übergabe von Schmuck in Aussicht gestellt. Sogar an einem Ölgemälde der Frau zeigten die Betrüger im Laufe des Telefonats Interesse. Sowohl den Schmuck als auch das Gemälde nahm dann ein vom vermeintlichen Sohn geschickter Abholer in der Bühlstraße im Stadtteil Philippinenhof in Empfang. Nachdem die Frau bemerkte, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachtteil älterer Menschen zuständig sind, erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den Abholer zu bekommen.

Der Mann wird mit einem Alter von 55 bis 65 Jahren und einer Größe von 1,60 Meter beschrieben. Er soll einen grauen Bart und graue Haare haben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Jeanshemd und einer dunkelblauen Jeans. Besonders auffällig dürfte gewesen sein, dass er nach der Übergabe ein Ölgemälde trug.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagmittag in der Bühlstraße oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell