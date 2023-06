Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Geldautomatensprengung: Großfahndung dauert an; Einkaufszentrum in Vellmar aktuell noch gesperrt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 6:43 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5535508 veröffentlichte Pressemitteilung zu der Geldautomatensprengung in Vellmar)

Vellmar (Landkreis Kassel): Die Fahndung nach den Tätern der Geldautomatensprengung in Vellmar läuft weiterhin auf Hochtouren. Nachdem insgesamt drei Personen das Fluchtfahrzeug mutmaßlich nach einem Alleinunfall in Usseln im Landkreis Waldeck-Frankenberg bereits gegen 4:20 Uhr zurückgelassen hatten, wie Aufzeichnungen einer Überwachungskamera belegen, fahndet die Polizei aktuell im Grenzbereich von Hessen und Nordrhein-Westfalen mit zahlreichen Kräften nach den drei flüchtigen Tätern. Einer von ihnen soll mit einer großen Sporttasche unterwegs gewesen sein. In diesem Bereich bittet die Polizei weiterhin darum, keine Anhalter mitzunehmen. Zudem werden Hinweise auf verdächtige Personen erbeten, welche die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegennimmt. Der Fluchtwagen, ein weißer Audi RS 5, ist inzwischen polizeilich sichergestellt und abgeschleppt worden.

Einkaufszentrum wegen Aufräumarbeiten noch gesperrt; Spurensicherung abgeschlossen

Zu der Geldautomatensprengung im Einkaufzentrum an der Straße "Lange Wender" in Vellmar war es vergangene Nacht, gegen 3:45 Uhr, gekommen. Die Täter hatten dabei in dem Markt einen erheblichen Sachschaden angerichtet und nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich auch eine unbestimmte Summe Bargeld erbeuten können. Bei der Flucht hatten sie auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums noch den VW Transporter eines Sicherheitsdienstmitarbeiters gerammt, der dabei unverletzt blieb. An dem Transporter war zudem nur ein relativ geringer Schaden im Bereich der Heckstoßstange entstanden. Aus Sicherheitsgründen war das Einkaufszentrum durch die Polizei zunächst komplett abgesperrt und Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes angefordert worden. Nachdem diese weitere Gefahren ausschließen konnten, erfolgte die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei und die Arbeit der Spurensicherung. Diese Arbeiten sind soeben abgeschlossen und der Markt durch die Polizei freigegeben worden. Aktuell ist das Einkaufszentrum aber seitens des Betreibers noch wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Eine Öffnung für Kunden zumindest von Teilbereichen ist nach momentaner Einschätzung der Verantwortlichen im Laufe des Nachmittags geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell