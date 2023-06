POL-KS: Nur zehn Minuten geparkt: Zeugen von Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Bergshausen gesucht

Kassel (ots) - Kassel- Bettenhausen: Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw wurden am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 7:50 Uhr, die zwei Fahrzeugführerinnen verletzt und mussten in Kasseler Krankenhäuser verbracht werden. Nach Zeugenangaben befuhr eine 50-jährige Frau aus Kassel mit ihrem VW Up die Dresdener Straße aus Richtung Niestetal kommend, in ...

