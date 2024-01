Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch: Täter beschädigen Zaun aber lassen Beute zurück

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16. Januar 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (17. Januar 2024), 09:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Auf dem Bock" in Wachtendonk zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich, durch das Beschädigen eines Zauns, Zutritt zu einem Firmengelände innerhalb des Industriegebiets. Von dem Gelände entwendeten die Täter eine niedrige einstellige Anzahl an Felgen sowie eine hohe einstellige Anzahl an Reifen, welche aber durch einen Zeugen fest- und die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, unweit der Tatörtlichkeit, sichergestellt werden konnten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

