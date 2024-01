Geldern (ots) - Am Montag (15. Januar 2024) kam es gegen 18:50 Uhr am Mühlenweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Mann aus Geldern hatte gegen 18:00 Uhr seinen braunen Skoda Superb auf dem rechtsseitigen, parallel zum Mühlenweg verlaufen Parkstreifen in Fahrtrichtung Bahnhof abgestellt. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Mann ...

mehr