Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brauner Skoda beschädigt

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Geldern (ots)

Am Montag (15. Januar 2024) kam es gegen 18:50 Uhr am Mühlenweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Mann aus Geldern hatte gegen 18:00 Uhr seinen braunen Skoda Superb auf dem rechtsseitigen, parallel zum Mühlenweg verlaufen Parkstreifen in Fahrtrichtung Bahnhof abgestellt. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Mann Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, u.a. am Außenspiegel, fest.

Ein aufmerksamer Zeuge, welcher auch die Polizei verständigte, hatte gegen 18:50 Uhr einen lauten Knall und ein sich vom Unfallort entfernendes Fahrzeug wahrgenommen. Eine genauere Beschreibung des Wagens oder Angaben zum Fahrzeugführer waren für den Zeugen nicht möglich. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

