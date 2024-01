Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (11. Januar 2024), 15:00 Uhr und Montag (15. Januar 2024), 19:35 Uhr kam es in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Frau aus Emmerich, welche Halterin des beschädigten weißen Opel Corsa ist, gab zwei mögliche Unfallörtlichkeiten an. Laut der Frau muss der Wagen im genannten Zeitraum, entweder an der Rheingoldstraße in Fahrtrichtung s'Heerenberger Straße oder in einer Parkbucht an der s'Heerenberger Straße in Fahrtrichtung B220 in Emmerich, beschädigt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

