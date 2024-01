Geldern (ots) - Am Montag (15. Januar 2024) kam es zwischen 11:30 Uhr und 16:15 Uhr an der Breslauer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 40-jähriger Mann aus Issum hatte seinen silberfarbenen Peugeot 206 an der Straße in Fahrtrichtung Königsberger Straße abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen ...

mehr