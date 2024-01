Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kotflügel an 3er BMW beschädigt

Zeugen gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Bereits am Donnerstag (11. Januar 2024) kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr an der Von-Galen-Straße in Kerken zu einer Unfallflucht. Eine 44-jährige Halterin eines weißen 3er BMWs hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel feststellen. Aufgrund des entstandenen Schadens am Fahrzeug, geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass der Schaden nicht durch ein anderes Fahrzeug, sondern eher durch einen menschlichen Körper, welcher auf bislang unbekannte Art und Weise gegen den Kotflügel stürzte, entstanden ist.

Die Polizei sucht Zeugen zudem beschriebenen Sachverhalt und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell