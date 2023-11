Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einkauf beklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Am Mittwochnachmittag hatte es ein unbekannter Täter auf eine 74-jährige Frau abgesehen. In einem Supermarkt in der Christian-Eckardt-Straße wurde die Dame von einem männlichen Kunden angerempelt, als sie gerade etwas aus dem Regal nehmen wollte. Ihre Tasche, samt Inhalt, hatte sie zuvor an den Griff des Einkaufwagens gehangen. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 74-Jährige, dass ihre Geldbörse in der Tasche fehlte. Entwendet wurden dabei 60-70EUR Bargeld, zwei EC-Karten, ein Führerschein und der Personalausweis. Eine Personenbeschreibung zu dem Unbekannten konnte nicht abgegeben werden. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0292153/2023 entgegen.

