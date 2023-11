Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Voller Wut Autospiegel zerstört

Jena (ots)

Im Philosophenweg staunte ein 34-Jähriger nicht schlecht, als er nach dem Besuch eines Freundes im Klinikum zu seinem Pkw zurückkehrte. Denn von dem Skoda waren die Außenspiegel beschädigt vorzufinden. Zudem wies das Fahrzeug mehrere Eindellungen auf. Wie sich herausstellte, habe am Nachmittag eine Person wutentbrannt das Gelände des Klinikums verlassen. Ob diese für die Beschädigungen verantwortlich ist, wird derzeit noch geprüft. An dem Pkw ist Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden.

