Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Offenburg (ots)

Auf der Grabenallee in Fahrtrichtung Weingartenstraße kam es am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 64-jähriger BMW-Fahrer fuhr dabei mit seinem Wagen in Höhe einer dortigen Fußgängerampel auf einen Ford auf, welcher verkehrsbedingt halten musste. Der 35-jährige Ford-Lenker erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachstanden von zirka 10.000 Euro.

/su

