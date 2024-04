POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Ölaustritt durch defekte Heizungsanlage

Hügelsheim (ots) - Am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Küchenbrand im Bruchweg informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fettbrand in der Küche bereits durch die Bewohnerin gelöscht. Die Höhe eines möglichen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. /su Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

