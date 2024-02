POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu Einbruch in der Vaihinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montagnachmittag (26.02.2024) kam es in einem Einkaufsmarkt in der Grabenstraße in Marbach am Neckar zu einem Vorfall mit einem 26 Jahre alte Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Gegen 13.50 Uhr betrat der Tatverdächtige den Supermarkt nahm ein Küchenmesser aus der Auslage, packte es aus und ging damit zum Kassenbereich. Dort hielt er es sich an seinen Hals sowie ...

mehr