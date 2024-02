Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mann mit Messer in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (26.02.2024) kam es in einem Einkaufsmarkt in der Grabenstraße in Marbach am Neckar zu einem Vorfall mit einem 26 Jahre alte Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Gegen 13.50 Uhr betrat der Tatverdächtige den Supermarkt nahm ein Küchenmesser aus der Auslage, packte es aus und ging damit zum Kassenbereich. Dort hielt er es sich an seinen Hals sowie in Richtung eines 30-jährigen Angestellten, ohne diesen zu bedrohen, und forderte die Verständigung der Polizei. Nachdem die Polizei eingetroffen war, forderten die Beamten den 26-Jährigen mit gezogener Dienstwaffe auf, das Messer fallen zu lassen, was dieser auch sofort tat. Anschließend ließ er sich widerstandslos vorläufig festnehmen und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

