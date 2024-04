Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme aufgrund Haftbefehl

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend konnte eine zur Festnahme ausgeschriebene Frau in der Innenstadt durch Beamte des Polizeireviers Offenburg angetroffen werden. Gegen 18:20 Uhr wurde die 40 Jahre alte Frau, von der bekannt war, dass gegen sie fünf Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen Diebstahls bestanden, in der Saarlandstraße festgenommen. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/ph

