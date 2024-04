POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Rastatt (ots) - Derzeit sind Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Joseph Loreye-Straße im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zu Folge brach gegen 11:30 Uhr in einer Wohnung aus noch nicht abschließend geklärten Gründen ein Feuer aus. Die Wehrleute sind aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich keine Personen mehr in der Wohnung und es gibt wohl keine Verletzten. /ha Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

