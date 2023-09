Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Gelungener Feuerwehraktionstag der Abteilung Allmannsdorf - die Abteilung Allmannsdorf der Feuerwehr Konstanz präsentiert sich.

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, hat die Abteilung Allmannsdorf der Feuerwehr Konstanz zum ersten Mal einen Aktionstag für die Bürgerinnen und Bürger aus Allmannsdorf, Staad und Egg auf dem Hof der Grundschule veranstaltet. Ziel war es, im Einsatzgebiet der Abteilung Präsenz zu zeigen und die vielfältigen, spannenden und schönen Perspektiven einer Mitgliedschaft in der Feuerwehr vorzustellen. Unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" und "Wir brauchen Dich, mach mit!" war ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Neben einer ausgewählten Fahrzeugausstellung konnte Feuerwehrausrüstung angefasst und ausprobiert werden. Eine Gruppe von Angehörigen der Abteilungen Dingelsdorf und Litzelstetten zeigte bei einer Einsatzübung ihr Können. Ergänzt wurde das Rahmenprogramm durch Attraktionen und Übungen der Jugendfeuerwehr. Es wurden viele Fragen gestellt, einiges genauer betrachtet und auch ausprobiert.

Im Gespräch mit einigen Besuchern wurde schnell deutlich, dass viele Gäste nicht wussten, dass es in Allmannsdorf eine eigene Abteilung der Feuerwehr Konstanz gibt, die Tag und Nacht für die Sicherheit der Bürger im Stadtteil zur Verfügung steht. Das Gerätehaus "Nesthof" in der Nestgasse ist wohl für viele zu versteckt. Dies ist wohl auch ein möglicher Grund dafür, dass die Abteilung Allmannsdorf dringend Nachwuchs braucht. Während die Jugendfeuerwehrgruppe Allmannsdorf-Litzelstetten seit einigen Jahren wächst, haben wenig Erwachsene den Weg zu der Abteilung Allmannsdorf der Feuerwehr Konstanz gefunden. Umso erfreulicher ist es, dass im Zuge des Aktionstages einige Jugendliche aber auch Erwachsene Interesse an einer Mitarbeit in der Feuerwehr signalisiert haben.

Die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr steht jedem offen. Nach einer guten Ausbildung stehen den neuen Angehörigen der Einsatzabteilung viele Wege in der Feuerwehr offen. Wer möchte kann nach abgeschlossener Grundausbildung sich auch einer der Sondereinheiten wie Ölwehr, Wasserrettung, Gefahrgutzug oder Absturzsicherung anschließen. Feuerwehr wird nie langweilig.

Auch der Abteilung Allmannsdorf steht eine spannende Zukunft bevor. Der geplanten Neubau des Gerätehauses neben der Gärtnerei Spiegel wird den Standort Allmannsdorf deutlich aufwerten. Möchtest Du ein Teil dieser Zukunft sein? Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme. Werde auch Du ein Mitglied der Feuerwehr Konstanz. Wir brauchen Dich, mach mit!

Falls Ihr Interesse habt die Feuerwehr Konstanz Abt. Allmannsdorf zu unterstützen, dann meldet euch unter: allmannsdorf@feuerwehr-konstanz.de

T.Ketterer

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell