Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flucht vor der Polizei - 21-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Hameln/Hasperde (ots)

Am Freitag (15.03.2024) flüchtete ein 21-jähriger Mann aus Hessisch Oldendorf auf der Springer Landstraße in Hameln vor der Polizei. Beamte der Polizei Hameln führten bei diesem gegen 16:45 Uhr eine Verkehrskontrolle an der Einmündung zur Lubahnstraße durch, als der Fahrer eines Pkw BMW plötzlich sein Fahrzeug stark beschleunigte und den Kontrollort verließ. Die Polizisten folgten diesem unverzüglich. Dabei flüchtete der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten. Hierbei überholte dieser, trotz Gegenverkehrs, auch an unübersichtlichen Stellen mehrere Fahrzeuge. In Höhe des Bahnhofs in Hasperde, bog der Flüchtige nach rechts ab und kam vor einem geparkten Linienbus zum Stehen. Die Polizisten konnten den Streifenwagen so abstellen, dass der Fahrer des BMW nicht mehr weiterfahren konnte. Daraufhin verließ der 21-Jährige unverzüglich sein Fahrzeug und stellte sich der Polizei.

Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Deshalb wurde bei dem Fahrer des BMW im weiteren Verlauf durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen. Das Ergebnis steht aus. Die Beamten fanden bei dem 21-Jährigen außerdem Betäubungsmittel auf, welche sichergestellt wurden. Der Mann aus Hessisch Oldendorf muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Zeugen, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

