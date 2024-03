Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Tischlerei

Hameln (ots)

Zwischen Freitag (15.03.2024) und Samstag (16.03.2024) kam es im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 10:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Tischlerei in der Straße "Auf dem Rübencampe" in Hameln, Ortsteil Afferde. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zur Tischlerei. Anschließend durchsuchte die unbekannte Täterschaft das Gebäude sowie das Firmenfahrzeug und entwendete Werkzeuge im dreistelligen Bereich. Umverpackungen der entwendeten Werkzeuge konnten am Samstag in der Straße "Schlachtpforte" im Ortsteil Groß Hilligsfeld aufgefunden werden. Nach jetzigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannte Täterschaft nach der Tatbegehung in Richtung B 217 flüchtete. Die Polizei Hameln bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 05151-933-222 in Verbindung zu setzen.

