Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallzeugen gesucht - Verursacher entfernt sich unerlaubt

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (12.03.2024), kam es gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 434 bei Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw überholte in Fahrtrichtung Hessisch Oldendorf, in Höhe der Brücke über die Bundesstraße 83, einen weiteren Pkw. Ein entgegenkommender roter VW Polo musste dadurch nach rechts ausweichen und stieß hierbei mit der Schutzplanke zusammen. Die 51-jährige Fahrerin des Polo blieb bei dem Unfall unverletzt, am dem Pkw der Frau aus Hessisch Oldendorf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der überholende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, insbesondere zu dem überholten und überholenden Pkw machen können. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05152/69872-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell