Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte stehlen EC-Karte in Langenhagen und nutzen diese für diverse Verfügungen

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Hannover fahndet mithilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Diese stehen im Verdacht, die EC-Karte eines 84-Jährigen entwendet und diese zwischen dem 02. und 06. Juni 2023 mehrfach unbefugt benutzt zu haben. Wer kann Hinweise zu den gezeigten Männern geben?

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover zufolge wurde der 84-Jährige am 02.06.2023 von zwei unbekannten Männern angesprochen, welche ihm dabei sehr nahekamen. Kurz darauf musste er den Verlust seiner EC-Karte und damit im oben genannten Zeitraum unerlaubt durchgeführte Verfügungen an Geldautomaten und in Warenhäusern in Langenhagen, Laatzen und Hannover feststellen.

Die gesuchten Personen wurden bei der Verwendung der EC-Karte von verschiedenen Kameras erfasst. Den Überwachungsaufnahmen zu Folge ist einer der Tatverdächtigen circa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt und von kräftiger Statur mit Bauchansatz. Er hat schütteres Haar mit Geheimratsecken. Bei einer Tat in einem der Warenhäuser trug er dunkelgraue Schuhe mit weißen Sohlen, eine blaue Jeanshose und ein schwarzes Basecap mit großem Markenaufdruck "Givenchy". Sein dunkelblaues bzw. schwarzes Poloshirt war mit weißen Rändern an Kragen und Armabschluss sowie einem weißen Logo auf der rechten Brust versehen.

Der andere Tatverdächtige ist circa 1,80 Meter groß, circa 50 Jahre alt, ist von dicker Statur und hat eine Halbglatze mit kurz rasiertem Haarkranz. Er trug eine Brille und am linken Handgelenk eine auffällige Armbanduhr. Bekleidet war er mit schwarzen Schuhen, schwarzen Jeans, einem türkisfarbenen Poloshirt mit kurzen Ärmeln und einer schwarzen Steppweste mit Druckknöpfen. Am linken Unterarm hat die Person eine Tätowierung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 109 - 2717 zu melden. /mini, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell