Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen für den 11.01.2024 durch Proteste der Landwirte

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024, wollen Landwirte in ganz Deutschland wieder für ihre Anliegen demonstrieren. Diesmal auch in der Innenstadt von Hannover und in der Region Hannover. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, sich auf zum Teil erhebliche Einschränkungen einzustellen.

Nach einem gemeinsamen Aufruf des Deutschen Bauernverbandes (DBV) mit den Landesbauernverbänden und dem Verein "Land schafft Verbindung" finden seit Montag, 08.01.2024, bundesweit Protestaktionen von Landwirten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung statt. Am Donnerstag, 11.01.2024, werden besonders viele Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer sowie Traktoren auch im Innenstadtbereich von Hannover, insbesondere im Bereich des Landtages, erwartet.

Es wird mit Protestaktionen in Form von stationären und mobilen Kundgebungen, aber auch mit Aufzügen und Straßenblockaden gerechnet. Die Polizeidirektion Hannover wird diese Aktionen wieder begleiten, auf ihren Versammlungscharakter prüfen und entsprechend behandeln. Unzulässige Protestformen werden unterbunden und konsequent geahndet.

Neben den Landwirten streikt am morgigen Donnerstag auch die Gewerkschaft der Lokführer (GdL), so dass es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen wird. Die Polizei rät daher allen Verkehrsteilnehmern in Stadt und Land, sich erneut auf erhebliche Behinderungen einzustellen und mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen. Außerdem wird empfohlen, die aktuelle Verkehrslage über die Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale (https://www.vmz-niedersachsen.de/) und dem polizeilichen Account der Social Media-Plattform "X" (vormals Twitter) zu verfolgen und sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über mögliche Einschränkungen zu informieren. /dd, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell