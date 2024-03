Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tageswohnungseinbruch in Wehrbergen

Hameln (ots)

Am Montag (11.03.24) gelangte unbekannte Täterschaft zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bruchsweg in Hameln in das Wohnhaus einer Familie. Die unbekannte Täterschaft hebelte nach jetzigen Erkenntnissen dazu die Terrassentür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es wurde Diebesgut in Höhe von circa 450 Euro entwendet. Beim Eintreffen der Familie war die Täterschaft bereits wieder verschwunden. Die Einsatzkräfte der Polizei Hameln nahmen den Sachverhalt auf. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei Hameln. Die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Hamelner Polizei bitten Personen, die Angaben zu Sachverhalt tätigen können, sich unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

