Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Landau (ots)

Am 26.01.2024 gegen 14:00 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl durch einen 31 Jahre alten Mann. Dieser wurde dabei beobachtet, wie er an Kleidungsstücken Etiketten abriss und den Laden verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Der 31-Jährige hatte bei der Tat zudem ein Messer und ein Pfefferspray einstecken. Er wurde im Anschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Diebstahls mit Waffen verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell