POL-PDLD: Beschlagene Scheibe führt zu Verkehrsunfall

Landau (ots)

Eine beschlagene Scheibe führte am Freitagabend (26.01.2024) gegen 21:40 Uhr im Nußdorfer Weg in Landau zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat suchte aufgrund von Kondenswasser an der Frontscheibe ein Wischtuch im Fußraum des Beifahrers. Hierdurch übersah sie einen im Parkvorgang befindlichen PKW Dacia, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 65-jährige Dacia-Fahrerin erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des Dacia sowie die Unfallverursacherin wurden nicht verletzt.

