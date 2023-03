Oberndorf am Neckar (ots) - Mit einem abgemeldeten Auto gefahren ist ein Mann am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf und Boll. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Ford Fiesta, an dem er nicht für dieses Fahrzeuge vorgesehene amtliche Kennzeichen angebracht hatte. Tatsächlich war sein ...

mehr