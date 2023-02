Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Idar-Oberstein (ots)

Wie bereits am 26.02.2023 um 01:30 Uhr in einer Erstmeldung veröffentlicht, kam es am Abend des 25.02.2023, gegen 23:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße, Idar-Oberstein in Höhe "Fuhrs Hütte".

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der alleinbeteiligte PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und erst mit einem Metallgeländer und später mit einer Begrenzungsmauer kollidierte. Zur Klärung der Unfallursache wurde, wie bereits gemeldet, ein Verkehrsunfallgutachten von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach angeordnet.

Da der PKW mit mehr Insassen als verfügbaren Sitzplätzen - nämlich insgesamt acht Stück - besetzt war, konnten sich die Mitfahrer nicht ordnungsgemäß angurten. Durch die Kollision wurden alle Insassen verletzt, zwei davon schwer.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da der Fahrzeugführer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell