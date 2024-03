Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unerlaubter Umgang mit Abfällen - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (06.03.2024) bis Freitag (08.03.24) kam es in der Straße Landwehr in Salzhemmendorf zu einer illegalen Müllentsorgung. Nach jetzigen Erkenntnissen entsorgte eine unbekannte Täterschaft in der Feldmark einen großen Sack mit circa 1 qm Eternitplatten. Die Polizei Bad Münder sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden geben, sich telefonisch unter der Rufnummer 05042 50640 bei der Polizei Bad Münder zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell