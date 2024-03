Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Dienstag (05.03.2024) kam es, gegen 18:20 Uhr, auf der Hastenbecker Landstraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Geländewagens befuhr dabei die Hastenbecker Landstraße aus Hameln kommend. Nach jetzigen Erkenntnissen bog der 38-Jährige aus Hameln nach links in die Leipziger Straße ab. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem aus Hastenbeck kommenden Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 17 Jahre alte Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell