POL-HOL: Wechsel der Versicherungskennzeichen missachtet - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet

Holzminden/Hehlen/Stadtoldendorf (ots) - An diesem Wochenende wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Fahrzeugführer im Landkreis Holzminden festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung am Straßenverkehr teilgenommen haben. Bereits am Freitag (01.03.2024), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Holzmindener mit seinem Mofa die Nordstraße in ...

